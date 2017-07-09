قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل أو الأحد على أقصى تقدير.

وكانت الوزارة انتهت اليوم الأحد، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة.

ونفى “حجازي” خلال تصريحاته لبرنامج “صباح الورد” على قناة “TEN”، اليوم الأحد، ما تردد حول انخفاض نسب النجاح هذا العام، مؤكدًا أن نسب النجاح هذا العام متقاربة مع نسب النجاح العام الماضي.

وأكد حجازي أن الوزارة سيكون لديها كشفا جاهزا بنسب النجاح الخاصة بكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة، وكشفًا آخر بأسماء أوائل الثانوية العامة يوم الخميس القادم.