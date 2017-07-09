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شاهد .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة
معرض الخضر والفاكهة الدولي

شاهد .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة

2017-07-09 10:54:03
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عرض برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد 9/7/2017، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة.
سجلت أسعار الخضراوات: الطماطم 3.25 جنيه للكيلو، والبطاطس 3.6 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبامية 10 جنيهات، والفلفل الألوان 6 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات.
كما سجَّلت أسعار الفاكهة: البرتقال 8 جنيهات، والخوخ 8 جنيهات، والكنتالوب 7جنيهات، والتين البرشومي 15 جنيهاً، والتفاح الأمريكي 19 جنيهًا.



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