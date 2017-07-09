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وزير الخارجية الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

وزير الخارجية الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

2017-07-09 10:49:03
أ ش أ

  وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، اليوم ” الأحد ” إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر عدة ساعات.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي تيلرسون خلال زيارته الحالية لكييف الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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