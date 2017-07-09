افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، المزرعة السمكية بكلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها ، بحضور محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي ، ورئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضي ، وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وأكد عبد الغفار اليوم “الأحد” أن الوزارة تشجع عمليات الإنتاج في أروقة الجامعات المصرية، الأمر الذي ينعكس على زيادة المعروض من السلع وتحقيق الدور الإيجابي للجامعات في عملية تنمية المجتمع المحلي وسد احتياجات السكان من الغذاء في خضم توجه الدولة العام نحو زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد ، واستخدام العلم والمعرفة كأداة لتحسين وزيادة الإنتاج ، مشيدا بالدور التنموي لكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة في تقديم الإرشاد الزراعي والحيواني للمجتمع المحلي والعمل كبيت خبرة ينسجم مع طبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

من جانبه ، قال رئيس جامعة بنها إن مشروع المزرعة السمكية مقام على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه ويستهدف المشروع إنتاج ما بين 100 و150 طنا من أسماك البلطي وأنواع سمكية أخرى سنويا ، لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم في السوق المحلي ، حيث تم تأسيس المزرعة السمكية وفقا لأحدث تكنولوجيات الإستزراع السمكي والاستفادة من مياه الناتجة عن المزرعة السمكية في ري الصوب الزراعية المجاورة.

وأضاف أنه سيتم استخدام المزرعة كمركز تعليمي وتدريبي للطلاب ، ومن المرجح أن يتم استرداد رأس مال المزرعة في إطار فترة زمنية مدتها من عامين إلى ثلاثة أعوام ، وتعمل المزرعة بنظام إعادة تدوير المياه وتتكون من 8 أحواض لتربية السمك سعة كل منها 100 متر مكعب وأربعة مرشحات شبكية ، ويلحق بالمزرعة إثنين من المرشحات الحيوية وغرفة لتوليد الأكسجين وغرفة لتدفئة المياه ومفرخ سمكي سعته 8 أحواض سعة كل منها 15 متر مكعبا.

وتفقد وزير التعليم العالي مبنى الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر الذي يقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه ، ويتألف من 3 طوابق ، يتكون الطابق الأول من 5 معامل و3 ورش تعليمية للطلاب ، والطابق الثاني من 4 قاعات للتدريس و4 مدرجات سعة 250 طالبا لكل مدرج ، ويتكون الطابق الثالث من قاعة للحاسب الآلي ومقر لاجتماعات القسم و12 غرفة للسادة أعضاء هيئات التدريس.

كما تفقد الصوب الزراعية بالكلية التي تضم 3 صوبات مساحة كل واحدة منها 4 الآف متر يتم زراعتها بدون تربة ، بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه ، ويتراوح الإنتاج ما بين 10 إلى 20 طنا من ثمار الفلفل الملون ، بالإضافة لإنتاج الورقيات مثل: الخس والنباتات العطرية والزهور.