نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

وأكد المغربي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/ الأحد/ - أن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء ، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% يرجع إلى ارتفاع مستويات التضخم ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، وهو قرار وقتي قابل للتغيير.

وقال إن لجنة الأصول والخصوم بمصرفه المعروفة باسم “أليكو” سوف تجتمع ، لدراسة قرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة.