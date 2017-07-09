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بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
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بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%

2017-07-09 10:46:58
أ ش أ

نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.
وأكد المغربي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/ الأحد/ - أن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء ، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% يرجع إلى ارتفاع مستويات التضخم ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، وهو قرار وقتي قابل للتغيير.
وقال إن لجنة الأصول والخصوم بمصرفه المعروفة باسم “أليكو” سوف تجتمع ، لدراسة قرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة.

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