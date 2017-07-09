تذيع قناة “Bein sport HD 2” اليوم وبشكل حصري مباراة “الزمالك” ونظيره الليبي “أهلي طرابلس” بمنافسات “دور الـ16” بدوري أبطال افريقيا، ويعلق على مباراة اليوم “تلفزيونيا” الإعلامي التونسي رؤوف خليف.

فيما تذيع قناة النيل الرياضية والقناة الثانية “الأرضية” المباراة “تلفزيونيا” مساء اليوم.

ومن المقرر، أن يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الليبي “أهلي طرابلس” اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء ستاد “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بـ”دور الـ16

ويخوض “أبناء ميت عقبة” لقاء اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز والـ3”، في ظل وجود فرص ضئيلة للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

ويتذيل “الزمالك” المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل نادي “أهلي طرابلس” المركز الثاني برصيد 8 نقاط متأخرا عن “اتحاد العاصمة” الجزائري المتصدر بفارق الأهداف عن الفريق الليبي.

ويأتي نادي “كابس يونايتد” الزيمبابوي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.