تعرف على القناة الناقلة لمباراة «الزمالك» و«أهلي طرابلس»2017-07-09 11:13:12
تذيع قناة “Bein sport HD 2” اليوم وبشكل حصري مباراة “الزمالك” ونظيره الليبي “أهلي طرابلس” بمنافسات “دور الـ16” بدوري أبطال افريقيا، ويعلق على مباراة اليوم “تلفزيونيا” الإعلامي التونسي رؤوف خليف.
فيما تذيع قناة النيل الرياضية والقناة الثانية “الأرضية” المباراة “تلفزيونيا” مساء اليوم.
ومن المقرر، أن يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الليبي “أهلي طرابلس” اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء ستاد “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بـ”دور الـ16
ويخوض “أبناء ميت عقبة” لقاء اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز والـ3”، في ظل وجود فرص ضئيلة للتأهل إلى المرحلة المقبلة.
ويتذيل “الزمالك” المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل نادي “أهلي طرابلس” المركز الثاني برصيد 8 نقاط متأخرا عن “اتحاد العاصمة” الجزائري المتصدر بفارق الأهداف عن الفريق الليبي.
ويأتي نادي “كابس يونايتد” الزيمبابوي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
اليوم.. محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة"
تستكمل، اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض الأحراز، خلال جلسة محاكمة 23 متهمًا، بإنشاء جماعة على خلاف أحكام ...Sun, 09 Jul 2017 08:25:13 GMT
-
قرقاش : حل الأزمة الخليجية ليس في نيويورك أو لندن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن حل الأزمة الخليجية ليس في نيويورك أو لندن، وإنما في الرياض. وانتقد الوزير ما كتبه السفير القطري في روسيا، في مقال ...Sun, 09 Jul 2017 07:56:21 GMT
-
مقتل 27 حوثيا في قصف للتحالف العربي قبالة منطقة جازان السعودية
قالت مصادر عسكرية يمنية ، إن 27 عنصرا من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قتلوا في قصف جوي لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم ، قبالة منطقة ...Sun, 09 Jul 2017 07:54:50 GMT
-
اليوم .. وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب سوريا
يدخل وقف النار في جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ اليوم الأحد. فيما نفذت قوات النظام السوري قصفا متقطعا على تلك المناطق. وأحصى ناشطون 30 قذيفة وبرميلا متفجرا على المنطقة ...Sun, 09 Jul 2017 07:36:53 GMT
-
مسؤول أمريكي: قطر متورطة في هجمات 11 سبتمبر
قال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، إن قطر متورطة وتتحمل جانب كبير من المسؤولية عن هجمات “11 سبتمبر/أيلول” وغيرها من الهجمات الإرهابية الكبرى. ونشر ...Sun, 09 Jul 2017 07:56:21 GMT
-
كوريا الشمالية : استفزازات أميركية قد تشعل حربا نووية
انتقدت كوريا الشمالية مشاركة قاذفات قنابل أميركية من طراز “بي-1 بي” في مناورات عسكرية بشبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بالخطوة الخطيرة التي قد تشعل حربا نووية ...Sun, 09 Jul 2017 07:47:38 GMT
-
اليوم .."القوى العاملة" تبدأ تلقى طلبات المتدربين بـ"الخدمات البترولية"
تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل؛ قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانًا بشركة “ويزرفورد” على المهن المتعلقة ...Sun, 09 Jul 2017 06:36:44 GMT
-
"عبد المحسن سلامة" يتساءل : " ماذا تريد قطر "
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات منها تنظيم الحمديين في دويله قطر ومهام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خلال المرحلة القادمة . ...Sun, 09 Jul 2017 06:25:04 GMT