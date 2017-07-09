أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية ، اليوم الأحد ، إنقاذ 54 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير يحاول عبور مضيق جبل طارق.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن خدمة الإنقاذ البحري اعترضت هذا القارب على بعد 5 أميال جنوب الساحل الإسباني بالقرب من مدينة “قادس”.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن القارب كان يحمل 44 رجلا و10 سيدات ، وذلك دون الإعلان عن هويات المهاجرين أو جنسياتهم.