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شاكر : زيادة أسعار استهلاك الكهرباء في يوليو من كل عام
محمد شاكر وزير الكهرباء‎

شاكر : زيادة أسعار استهلاك الكهرباء في يوليو من كل عام

2017-07-09 10:43:14
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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن مجلس الوزراء قرر مد فترة رفع الدعم نهائيا إلى 3 سنوات أخرى، بعد انتهاء العام الحالي، وسيتم زيادة أسعار استهلاك التيار في يوليو من كل عام.

وأضاف الوزير، خلال لقائه في برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “أون إي” تقديم الإعلامي عمرو أديب أمس السبت : “في حالة انخفاض سعر الصرف سيتم خفض أسعار استهلاك الكهرباء”.

وتابع : “إن تركيب العدادات مسبوقة الدفع حرية للمواطن، الذي يستطيع شحن العداد بأي مبلغ”.

وأشار إلى أن الوزارة بها 10 آلاف موظف لتحصيل قيمة الاستهلاك، وهو عدد ضعيف والوزارة بحاجة إلى 10 آلاف موظف آخرين لتوفير خدمة جيدة في قراءة وتحصيل فواتير الاستهلاك.

وكشف وزير الكهرباء أن الوزارة في طريقها للتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير قراء عدادات ومحصلين، كما أن خدمة سداد قيمة الاستهلاك على الإنترنت متوفرة.

وقال الدكتور محمد شاكر ،  إنه تم رصد 18 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل الكهربائى و19.4 مليار جنيه لتقوية شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على كافة المشكلات.

وأوضح أن  60 % من مستهلكى الكهرباء لا يدفعون أكثر من 60 جنيها شهريا قيمة استهلاكهم.



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