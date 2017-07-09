قصة حب جديدة لنجم هوليوود بن أفليك بعد عامين من طلاقه من جنيفر جارنر2017-07-09 10:20:58
بدأ نجم هوليوود بن أفليك قصة حب جديدة مع فتاة شقراء بعد عامين من طلاقه من النجمة جنيفر جارنر، فشوهد مع لندسي شوكوكس، منتجة البرنامج الأمريكي الشهير”ساتاردي نايت لايف”، في لندن قبل بضعة أشهر في رحلة عمل، وسرعان ما كثرت الشائعات حولهما.
ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي “بوبليك أف أر”، فقد صرح مصدر مقرب من بن أفليك وليندسي بأن “علاقتهما ليس علاقة صيف عابرة، بل إنهما يتفاهمان جيدا ويهتم كل منهما بالآخر كثيرا”.
وذكر الموقع أن بن أفليك الذي حرص في بداية علاقته مع ليدسي على الكتمان، قرر مؤخرا اتخاذ خطوة للأمام واصطحبها في سهرة رومانسية في أكبر مطاعم لوس أنجلوس معلنا بشكل رسمي عن قصة حبه الجديدة.
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