تستكمل، اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض الأحراز، خلال جلسة محاكمة 23 متهمًا، بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة خلال جلسة اليوم، بفض الأحراز.

وكان النائب العام الراحل المستشار الشهيد هشام بركات، قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء الأقباط ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.