أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفضها القاطع لقيام إسرائيل بإجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” عام 2018 بقرى الجولان، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: “لم تكتف إسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافًا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا، بل عمدت مؤخرًا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السورية المحتلة وفق القانون الإسرائيلي”، حسب ما أفاد تليفزيون “معا” الفلسطيني، اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بهدف “سلب الشخصية العربية للمنطقة”، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على “عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية”، وأشارت الوزارة إلى أن “إسرائيل”، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان.

جدير بالذكر، أن قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي اعتمد بالإجماع في ديسمبر عام 1981، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان المحتل، باطلًا.