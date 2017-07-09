في خطوة غير عادية، شغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكان والدها مؤقتا على طاولة أحد اجتماعات مجموعة العشرين.

وكان الرئيس الأمريكي قد غادر الجلسة لاجتماع مع نظيره الإندونيسي.

وتمعل إيفانكا مستشارة لوالدها، لكن غياب رأس الدولة في الاجتماع عادة يغطيه مسؤول رفيع المستوى.

وقال مراسل لبي بي سي في المؤتمر إن هذه الخطوة كانت غير مسبوقة.

وعاد ترامب بعد فترة قصيرة، واستعاد مقعده بين رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس الصيني.

ولم يبد أن إيفانكا قدمت أي مساهمة تُذكر في الجلسة التي ناقشت الهجرة والصحة في افريقيا.

وقد أثار الأمر انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار بعض المستخدمين إلى أنها غير منتخبة، فيما شكك آخرون في مدى ملاءمة مؤهلاتها للمشاركة في اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى الرفيع.

كما انتقدها البعض لظهورها وسط عدد من أبرز زعماء العالم بعد أسبوعين من تصريحها في مقابلة بأنها تحاول “الابتعاد عن السياسة”.

يذكر أنه بخلاف أخويها اللذين توليا النشاطات الاقتصادية للعائلة، جمدت إيفانكا نشاطها التجاري للعب دور غير مدفوع الأجر في البيت الأبيض، وهو ما عرضها لانتقادات.

وأثناء فترة المراهقة، اشتغلت إيفانكا لفترة قصيرة بمجال عرض الأزياء، قبل أن تشغل وظيفة بمؤسسة والدها للأعمال.

وأجرت توسعات للعلامة التجارية لفنادق ترامب، وأصبحت نائبة لرئيس قسم التنمية.

وإيفانكا متزوجة من جارد كوشنر، الذي يلعب دورا مهما في البيت الأبيض.