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رئيس «المجموعة المصرية لاستثمار في الصين»: استقدام مليون سائح لضبط الميزان التجاري
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس «المجموعة المصرية لاستثمار في الصين»: استقدام مليون سائح لضبط الميزان التجاري

2017-07-09 10:37:05
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور هاني الشرقاوي رئيس المجموعة المصرية للاستثمار بالصين وصاحب حملة “المليون سائح صيني في مصر”، أن المجموعة المصرية قد أنشئت شركة سياحة في الصين قد تمكنت من استقدام  10 ألاف سائح صيني خلال عام 2016.
وأعلن الشرقاوي من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن الشركة جاءت استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبه من المصريين بالخارج بالتسويق للسياحة في مصر.
وأوضح أن عجز الميزان  التجاري بين مصر والصين كبير، حيث تصدر الصين منتجات لمصر بقيمة تتعدى 3,5 مليار دولار، فيما  تبلغ قيمة المنتجات المصرية المصدرة للصين حوالي 175 مليون دولار، مضيفا أن استقدام  مليون سائح صيني سنويا سيعادل الميزان التجاري.
وذكر أن معدل إنفاق السائح الصيني يتراوح ما بين  500 إلى 700 دولار يوميا، مؤكدا أن استقدام مليون سائح صيني سنويا يدر إيرادات على مصر تبلغ حوالي 3,5 مليار  دولار.
وأعلن أنه قد تم الاتفاق مع الحكومة الصينية لاستقدام 1 % من السائحين الصينيين  إلى مصر، مضيفا أن الصين تصدر 135 مليون سائح سنويا على  مستوى العالم.

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