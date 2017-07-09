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سكاي نيوز: اغتيال مدير مديرية أمن غريان الليبية أمام منزله
قصف في درنة - ليبيا

سكاي نيوز: اغتيال مدير مديرية أمن غريان الليبية أمام منزله

2017-07-09 08:46:52
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أعلنت مصادر ميدانية ليبية اغتيال مدير مديرية أمن غريان العقيد عبد الرزاق الصادق اعميش أمام منزله برصاص مجهولين.
وقالت المصادر لقناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد إنه لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن عملية الاغتيال.
وكان عميد بلدية غريان الليبية يوسف بديري قد نجا العام الماضي من محاولة اغتيال بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بمدينة غريان.

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