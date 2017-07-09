أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة العربية السعودية، عن حظر دخول الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالميا.

وأعلنت الوزارة عن مراقبتها لشحنات المنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها فى جميع المنافذ الحدودية والتأكد من سلامة هذه المنتجات للاستهلاك.