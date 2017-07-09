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اليوم.. قمة "مصرية - فلسطينية"
السيسي يلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن‎

اليوم.. قمة "مصرية - فلسطينية"

2017-07-09 08:37:20
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تعقد صباح اليوم الأحد قمة مصرية - فلسطينية، حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذى وصل القاهرة أمس السبت فى زيارة تستغرق يومين .

ومن المنتظر أن تشهد المباحثات المصرية - الفلسطينية بين الرئيسين تطورات الوضع الفلسطيني، خاصة فى ظل الدعم المصري لللقضية الفلسطينية وحرصها على العمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما من المنتظر أن تبحث القمة المصرية الفلسطينية كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذلك مختلف القضايا الإقليمية .

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