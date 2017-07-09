ضاحي خلفان : "تعليق عضوية قطر فى الجامعة العربية وفى مجلس التعاون خطوة مهمة"2017-07-09 08:26:53
هاجم ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، دويلة قطر، مشيرا إلى أنه لابد من تعليق عضويتها فى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى لأنها دولة ترعى الإرهاب، مضيفا أن نظام الحمدين لوث فكر بعض القطريين بكراهية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا.
وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الشئ الخطير الذى أظهره وزراء دول المقاطعة تجاهل قطر.. هذا التجاهل جعل حريم السلطان فى حيرة من أمرهن وعلى رأسهن البغامة العودة”.
وأوضح “النظام القطرى المخلوع لا يمكن أن يعود إلى حكم قطر.. هذا ما ذكره وزراء خارجية دول المقاطعة مع الدوحة، كانت عاصمة قطر الدوحة... تغير اسمها عقب عاصفة الحزم الرباعية إلى الدوخة!!”.
وتابع: “حمد بن خليفة... وش لك تسوى نفسك زعيم ثورى.. شو ها العباطة الله يهديك..الله، قص عليك حمد بن جاسم والا القرضاوى، ترى الاثنين خدى”.
واستطرد قائلا: “تعليق عضوية قطر فى الجامعة العربية وفى مجلس التعاون خطوة مهمة، دولة ترعى الإرهاب، ثقافة الكراهية التى زرعها تنظيم الحمدين فى نفس المواطن القطرى تجاه السعودية كوم وخلافاتها مع العرب الآخرين كوم..!!، تنظيم الحمدين لوث فكر أهلنا فى قطر بكراهية السعودية والإمارات الآن.. والبحرين ومصر ..وهلم جرا”.
وأضاف: “النظام القطرى المخلوع مصيبة سوداء.. لا يحكم فى قطر. لكن لايزال يتحكم، اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا. اقتصاديا، سبحان الله..قطر أثبتت عليها محطة الجزيرة تهمة دعم الإرهابيين”.
ومن جانب آخر ، قال ضاحى خلفان: ” انتصرت ليبيا على مؤامرات قطر وعاد الأمن فيها..مبروك.الله يحفظ ليبيا من الأشرار”.
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