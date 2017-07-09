قال رئيس الأركان بالجيش اليمني محمد علي المقدشي إن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في مأرب.

وتوعد المقدشي - خلال تفقده لمواقع الجيش اليمني في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح بمحافظة مأرب طبقا لقناة العربية الأخبارية اليوم الأحد- بمحاكمة قيادات الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.

وأدان عمليات الإعدام للذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة صرواح بعد أن أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة.