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نجاة ماليزي اصطدمت شاحنة صغيرة بمنزله بفارق 15 ثانية
الشرطة الماليزية

نجاة ماليزي اصطدمت شاحنة صغيرة بمنزله بفارق 15 ثانية

2017-07-09 08:12:21
أ ش أ

أنقذت العناية الإلهية مواطنا ماليزيا بعدما اصطدمت شاحنة صغيرة بمنزله مما تسبب في سقوط جزء من الجدار وذلك بعد دخوله البيت بـ 15 ثانية فقط.
وذكرت صحيفة “نيوستريتس تايمز” الماليزية أن ثوان معدودة فقط فرقت بين دخول أوي إنج سين /58 عاما/ قبل أن تصطدم السيارة ميتسوبيشي بالمنزل وسرعان ما سمع صوت مدو من خارج المنزل قبل أن ينهدم الجدار.
وإلى جانب الخسائر في الواجهة الأمامية للمنزل ، تهشمت أيضا سيارته في الحادث ، ولكنه حمد الله على نجاة زوجته وطفليه من الاصطدام لأنهما كانوا في المطبخ.
وذكر رئيس شرطة مدينة أراو عاصمة إقليم برليس أن الحادث وقع عندما فقدت سيدة /33 عاما/ سيطرتها على شاحنتها الصغيرة أثناء هطول المطر.
وكانت السيدة معها أطفالها الأربعة / ما بين عامين إلى 12 عاما/ في السيارة وقت الحادث ، وقد أصيب طفلها الأكبر بكسر في الكتف الأيمن ، بينما لم تصب الأم والأطفال الآخرون سوى بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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