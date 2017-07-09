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روسي ينجو من صدمة كهربية قوتها ستة الآف فولت
محطة كهرباء ـ كهرباء‎

روسي ينجو من صدمة كهربية قوتها ستة الآف فولت

2017-07-09 08:11:14
أ ش أ

نجا موظف في شركة موسكو المتحدة للشبكة الكهربائية من الموت المحقق عندما تعرض لصدمة كهربية شدتها ستة الآف فولت.
وذكر موقع صحيفة “برافدا” الروسية أن الحادث وقع قبل أيام في بلدة كوبينكا القريبة من موسكو ، وقد نقل الشاب /23 عاما/ إلى مستشفى محلي ومن هناك تم تحويله على وجه السرعة إلى إحدى مستشفيات العاصمة.
وقد أصيب الرجل بجروح خطيرة في كلتا يديه نتيجة للحادث ، فيما يعتقد الأطباء في موسكو أنه يجب بتر اليدين.

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