قال مصدر في الأمم المتحدة إن روسيا سلمت أعضاء مجلس الأمن بيانا لوزارة دفاعها يثبت أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية /الثلاثاء/ الماضي كان متوسط المدى وليس عابرا للقارات.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم /الأحد/ أن وفقا لمعطيات أجهزة الرصد التي قدمها الجانب الروسي أطلقت بيونج يانج في 4 يوليو الحالي صاروخا باليستيا يمكن تصنيفه كصاروخ متوسط المدى.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد قالت خلال جلسة لمجلس الأمن إن بلادها مستعدة لتوفير معلومات استخباراتية لموسكو بهدف إثبات أن الصاروخ الكوري الشمالي كان عابرا للقارات.

وجاءت هذه التصريحات ردا على إعلان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سفرونكوف خلال الجلسة ذاتها أن الوضع حول الإطلاق الصاروخي الأخير لبيونج يانج يتطلب مزيدا من البحث والتدقيق.