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بدء كتابة الجزء الثاني من"الزيبق"
شريف منير وكريم عبدالعزيز في الزئبق

بدء كتابة الجزء الثاني من"الزيبق"

2017-07-09 08:02:24

بدأ السيناريست وليد يوسف كتابة الجزء الثاني من إحداث مسلسل “الزيبق”.
وقال يوسف - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- “بدأت بالفعل كتابة الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحا ملحوظا بعد عرض الجزء الأول منه خلال شهر رمضان المبارك،ويشارك في الجزء الثاني جميع أبطال الجزء الأول وفي مقدمتهم كريم عبد العزيز.
“الزيبق” شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، طلعت زكريا،سهر الصايغ، محمد شاهين، إلهام عبد البديع، كارمن لبس، نهلة سلامة،تميم عبده،هادي الجيار،وكارمن بصيبص، سيناريو وحوار وليد يوسف ووائل عبد الله،وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.

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