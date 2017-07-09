أكد السيناريست مجدى صابر أنه سيتم استئنانف تصوير الجزء الثاني من مسلسل”أفراح إبليس” منتصف يوليو الحالي.

وقال صابر -للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم تصوير 35% من العمل خلال الفترة الماضية،ويتبقي له 10 حلقات وينتهي من كتابة العمل كاملا.

“أفراح إبليس” بطولة جمال سليمان ،محمود عبد المغنى، صابرين ،منة فضالى ،إيمان العاصى ،أحمد صفوت ،كمال أبو رية ،محمود الجندى، عفاف رشاد ،تامر ضيائى ،عمرو صحصاح ،نادية رشاد ،ضياء الميرغنى ،ماجد الشريف ،هنادى هانى مهنى، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، من إنتاج لؤى عبد الله، إخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن الجزء الأول من “أفراح إبليس” عرض عام 2009، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان وعبلة كامل وأحمد سعيد عبد الغنى وريهام عبد الغفور، وأحمد صفوت وآيتن عامر وسماح السعيد ومحمود مسعود ، تأليف الكاتب الراحل محمد صفاء عامر،وإخراج الراحل سامى محمد على.