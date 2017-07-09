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أحمد عز يستأنف تصوير"الخلية" اليوم بمشاهد المطاردات
أحمد عز

أحمد عز يستأنف تصوير"الخلية" اليوم بمشاهد المطاردات

2017-07-09 08:02:33
أ ش أ

يستأنف الفنان أحمد عز اليوم “الأحد” تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم “الخلية” المقرر عرضه في مجموعة كبيرة من دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية خلال عيد الأضحى المبارك.
وعلمت النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط أن عز يقوم اليوم بتصوير مجموعة من مطاردات الأكشن بعدد من السيارات على الطريق الدائري،وهي المشاهد التي تعتبر الأخيرة في العمل،ليتابع بعدها عمليات المونتاج الخاصة بالفيلم لكي يكون جاهزا للعرض.
“الخلية” يشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أمينة خليل، محمد ممدوح، وسامر المصري، سيناريو وحوار صلاح الجهيني، قصة وإخراج طارق العريان.
جدير بالذكر أن البرومو الخاص بالفيلم تم طرحه السبت الماضي، وحقق ملايين المشاهدات على موقع ### yotube ### بعد ساعات قليلة من طرحه.

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