يشيع جثمان الفنان والإعلامي الشاب عمرو سمير إلى مثواه الأخير غدا “الإثنين”،ليوارى الثرى بمقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر وصول الجثمان صباح الغد إلى مطار القاهرة قادما من إسبانيا حيث وافته المنية هناك يوم الأربعاء الماضي.

كان تقرير الطبيب الشرعي في أسبانيا،قد أكد أن عمرو سمير مارس ألعاب الجيم دون تناول أي طعام أو مشروبات،وخلد إلى النوم عقب ذلك مما أدى إلى توقف عضلة القلب أثناء نومه.

وتوفى عمرو سمير مساء الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 33 عاما، وبدأ حياته ممثلا وهو في سن العاشرة من عمره،وشارك فى فيلم “القتل اللذيذ”، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام،وعمل خلال العامين الماضيين إلى قناة “نايل سينما”بالتليفزيون المصري.