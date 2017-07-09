وقعت الفنانة أميرة نايف مع شركة إنتاج،عقد المشاركة في بطولة أربعة أعمال درامية.

وقالت أميرة – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنها وقعت مع شركة الإنتاج المشاركة في أربعة مسلسلات عن قصص وطنية للكاتب الصحفي مصطفى بكري،ونفت صحة ما أثيرعن مواقع التواصل الاجتماعي حول تناول هذه الأعمال قصة حياة مصطفى بكري.

وأشارت إلى أن الأعمال تتناول قصصا عن بطولة الشهداء محمد مبروك،ومحمد المعتز رشاد الذي استشهد في رفح،وقصة عن الإرهابي عادل حبارة الذي أُعدم مؤخرا ، وقصة أخيرة عن أيام ثورة 30 يونيو وحتى 3 يوليو 2013.