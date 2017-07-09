عادت الحياة لتدب من جديد في بلاتوهات التصوير بعد توقف لنحو أسبوعين خلال إجازات عيدالفطر المبارك والصيف، فاستأنف صناع 6 أعمال تصويرها نصفها أفلام سينمائية.

ومن أول الأعمال التي عادت إلى البلاتوه هو مسلسل “الدولي”، للمخرج محمد النقلي، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، قبل أن يخرج من السباق لأسباب تسويقية، فتوقف تصوير الحلقات الأخيرة ، ومن المتوقع أن يستمر التصوير لمدة أسبوعين بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل انتهاء العمل بالكامل.

المسلسل بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، أحمد وفيق، أحمد فتحي، محمد نجاتى، محسن منصور، ريم البارودي، وسهر الصايغ، وفطين عبد الوهاب، تأليف ناصر عبد الرحمن.

“حليمو أسطورة الشواطئ”

وفي التوقيت نفسه تقريباً استأنف الفنان طلعت زكريا تصوير فيلمه “حليمو أسطورة الشواطئ”، بعد تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال أبطاله بتقديم أعمال درامية خلال شهر رمضان الماضي.

وجاء استئناف التصوير من مشاهد الغردقة، ويشارك في البطولة ريم البارودي، دينا، رامي غيط، خالد حمزاوي، ونور الكاديكي، تأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد.

” نص جوازة”

كما استأنف صناع فيلم “نص جوازة” تصوير أحداث العمل مع المخرج سيف الساحر، الذي حل بديلاً للمخرج أحمد البندارى، بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في العمل بسبب سفره خارج البلاد.

وصور الفنانان مريم حسن ونبيل عيسى، مجموعة من المشاهد فى المعادي،والفيلم بطولة مريم حسن،نبيل عيسى،رحمة حسن مصطفى أبو سريع، سلوى عثمان، ليلى عز العرب،وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى، قصة أحمد مجدى وسيناريو وحوار منة عبيد.

مسلسل “السر”

أما صناع مسلسل “السر”، فيستأنفون التصوير الأسبوع المقبل، ويشارك في البطولة حسين فهمي، نضال الشافعي، مايا نصري.

ويستأنف المخرج محمد حمدي مطلع الأسبوع المقبل،تصوير أحداث مسلسله الجديد “السر”،داخل مشتل ورد فى منطقة المنصورية،على مدى يومين،ثم ينتقل بعدها فريق العمل لاستكمال التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال محمد حمدي مخرج المسلسل – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه سيكثف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير خلال شهرين أشهر على أقصى تقدير.

وكان محمد حمدي قد قرر وقف تصوير العمل قبل شهر رمضان الماضي،خاصة أن المسلسل خرج من السباق الرمضاني،ويتكون من 60 حلقة ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، ويعد ثانى تجارب المسلسلات متعددة الأجزاء، للمخرج محمد حمدي، المؤلف حسام موسى، وسبق أن تعاونا في مسلسل “شطرنج”، بأجزائه الثلاثة، الذى شارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعى وريم البارودى وصلاح رشوان وضياء عبد الخالق وحمزة العيلى وآخرين.

من “طاقة نور” إلى “شنطة حمزة”

الفنان حمادة هلال، الذي شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “طاقة القدر”،حصل على إجازة قصيرة قبل أن يستأنف تصوير مشاهد فيلمه “شنطة حمزة” بالمعادي، ويشارك في تصوير المشاهد إلى جانب حمادة هلال كل من الفنانين يسرا اللوزي وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامية الطرابلسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدى، ويجسد حمادة من خلال شخصية نصاب محترف لأول مرة في دور جديد لم يقدمه من قبل فيما تجسد يسرا شخصية فتاة تدعى أمينة تنضم لإحدى عصابات النصب، وهى شخصية قوية يتطلب أداؤها لغة جسد معينة، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج أكرم فاروق.

“سرايا حمدين”

ويستأنف الفنان سامح حسين تصوير مشاهد مسلسله “سرايا حمدين”، منتصف الشهر الجاري، بعد توقف لأكثر من شهر ونصف الشهر، خلال شهر رمضان المبارك والذي أعقبه إجازات عيد الفطر.

ويتوقع أن يعرض نهاية العام الجاري، وهو ينتمى لنوعية الأعمال متعددة الأجزاء، حيث تصل حلقاته إلى 90 حلقة.

المسلسل يشارك في بطولته نرمين ماهر، راندا البحيري، محمد ثروت، إيناس مكي، وأحمد حلاوة قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي،وإخراج سيف يوسف.