تنظر اليوم محكمة جنح المعادي أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق، لارتكابها الفعل العلني الفاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر تضمن ظهور جزء من جسدها.

وقال سمير صبرى فى الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهى فى حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعى لكون الفيديو يذاع مباشرًا، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى بصورة كبيرة وأصبح متداولًا.

وأوضحت الجنحة المباشرة أن تصرف غادة يعد فعلًا خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة فى المجتمع، موضحًا: “فبدلًا من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصى والدانى”.

وأوضح “صبرى”: “ما ارتكبته الفنانة معاقب عليه قانونًا، ويستنكره المجتمع، وضد تقاليده وعاداته وحضارته وديانته الإسلامية، مخالفة بذلك القيم والأخلاق، حيث أنها ليست المرة الأولى التى تخرج علينا غادة عبد الرازق بذلك الفعل، ولكنها اعتادت الخروج فى مناسبات عدة بتصريحات وأفعال مخالفة لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده”، مطالبا عقابها بالمادة 178 من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبة إلى الحبس سنة.

