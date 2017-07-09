مع انتهاء مسلسلات رمضان لاتنقطع العلاقة بين الجمهور وبعض الأعمال التي تظل عالقة في الاذهان بسبب أغنيات تتر ناجحة لايمكن نسيانها ويحرص محبوها على سماعها وترديدها لفترات طويلة،مثلما حدث مع مسلسلات “واحة الغروب” و”حلاوة الدنيا”، و”أرض جو” و”لأعلى سعر”.

ولا يمكنك أن تخرج من مسلسل “واحة الغروب”، وتنسى ذلك الاكتشاف المبهر لصوت وائل الفشني الذي أبدع في أغنية التتر التي استطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا مع بداية عرض حلقات المسلسل.

ويعد تتر”واحة الغروب” هو الأفضل فى مسلسلات رمضان هذا العام كفكرة وإخراج فني وموسيقي،إذ جاء التتر أشبه بلوحة فنية بديعة،وظل صوت وائل عالقا بأغصان الروح، وهو يشدو بما يمكن وصفها النهاية الحزينة للمسلسل،على الرغم من أن كلمات الأغنية مأخوذةٌ من التراث الصعيدي المصري.

وأغنية تتر واحة الغروب من ألحان تامر كروان، وتقول “سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبل المحارم وأنا قلت إيه يعني؟!، والله فراق الحبايب مر يوجعني”.

ونافس تتر مسلسل”حلاوة الدنيا”على قائمة الأفضل،حيث نجحت المطربة شيرين عبد الوهاب في الوصول بالأغنية إلى قلوب المشاهدين بسبب كلماتها التي كانت على قدر عال من الإحساس والإنسانية.

والأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز،وتقول “وَجعنا، دموعنا، وضحكة زي الشمس بتشق الغيوم..وحاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم..لقانا،وداعنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم.. أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة والهموم”.

كما لاقت أغنية التتر لمسلسل “أرض جو” إعجاب واستحسان الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت أغنية التتر بصوت سميرة سعيد وتوزيع هاني يعقوب الإشادة ووصفتها السوشيال ميديا بـ”الرائعة للغاية”،وتقول كلماتها “حاولت احسبها مية مرة عشان اعرف وصلت لايه .. وليه كل اللي حبتهم معملوش اللي قالوا عليه .. لا لاقية جواب لاسئلتي ولا برتاح من التفكير.. وديماً يغلطوا لكن انا اللي بسدد الفواتير”.

وعبرت المطربة نوال الزغبي من خلال تتر “لأعلى سعر” عن الواقع المر الذي يعيش فيه الكثيرون ونجحت في نقل صورة حقيقية لأبطال المسلسل الذين يتعرضون للخداع من أقرب الناس إليهم بشكل أو بآخر.

وتعد أغنية “الناس العزاز” من التترات التي ساعدت في نجاح مسلسل “لأعلى سعر”، وتقول كلماتها “ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز” ،وهي تأليف مدحت العدل ، وألحان: عمرو مصطفى.

وحظيت الموسيقى التصويرية في مسلسل “30 يوم” بإعجاب المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي،وقالوا إنها خلقت حالة من الاستمتاع إضافة إلى تسليطها الضوء على تطورات مختلفة في فكر ونفسية الشخصيات فأصبحت خلفية فنية لسير الأحداث.