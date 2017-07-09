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"الأرصاد" : طقس حار على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 37
اﻻرصاد ـ الطقس ـ درجات الحرارة‎

"الأرصاد" : طقس حار على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 37

2017-07-09 07:47:20
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، مُعتدلة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
الإسكندرية 25 31
مطروح 24 30
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 24 37
السويس 23 38
العريش 22 35
نخل 20 36
طابا 22 35
الطور 26 35
مرسى علم 28 35
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 29 39
رفح 21 32
كاترين 19 32
سيوة 24 37
المنيا 24 38
الفيوم 24 37
رأس سدر 25 37
أبوسمبل 25 39
وسط الدلتا 24 37
أسيوط 24 38
سوهاج 26 39
الأقصر 26 41
أسوان 27 41
شلاتين 27 41
حلايب 29 39
الوادي الجديد 25 40
قنا 26 40
نويبع 28 38
السلوم 21 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 42
المدينة 25 40
الرياض 28 44
المنامة 32 40
أبوظبي 34 46
الدوحة 32 41
الكويت 29 42
دمشق 17 38
بيروت 26 30
عمان 20 35
القدس 20 32
غزة 23 32
بغداد 32 49
مسقط 31 34
صنعاء 14 28
الخرطوم 26 35
طرابلس 24 33
تونس 23 38
الجزائر 20 27
الرباط 16 25
نواكشوط 27 35
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 15 32
إسطنبول 22 31
إسلام آباد 26 37
نيودلهي 27 37
جاكرتا 24 32
بكين 24 34
كوالالمبور 25 32
طوكيو 23 32
أثينا 25 35
روما 20 34
باريس 16 28
مدريد 19 31
برلين 15 24
لندن 17 24
مونتريال 15 23
موسكو 10 16
نيويورك 20 28
واشنطن 20 30

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