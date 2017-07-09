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إصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة من أعلى كوبري أكتوبر
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

إصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

2017-07-09 07:41:25
أ ش أ

  أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر (داخل مستشفى الأمراض العقلية) نتيجة للسرعة الزائدة، وذلك في الاتجاه القادم من مدينة نصر وصولا إلى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات وانتقلت سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعنية، بسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر، وبدوره أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونشين للعمل على رفع حطام الحادث.

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