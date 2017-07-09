أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1.

وقال البدري - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي والقطن - إن مباراة اليوم كانت خاصة بالنسبة له، كونه نجح حتى الآن في تحقيق أولويات وأهداف المرحلة الحالية مع الفريق، بالفوز بالدوري والصعود لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف البدري، أن مباراة القطن كانت مختلفة عن لقاء الجولة الثانية، الذي أقيم في جاروا، مؤكدا أن لقاء اليوم كان على التأهل لدور الثمانية، موجها الشكر للاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه عمل منذ بداية مهمته مع الفريق على تقسيم الموسم لأكثر من مرحلة، كانت الأولى التتويج بالدوري، والثانية هي التأهل لدور الثمانية الأفريقي، لافتا إلى أن الهدف الأكبر هو التتويج بالبطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن اللاعبين أظهروا تماسكا كبيرا بعد استقبال هدف القطن ، وهو ما أدى لتسجيل هدف التعادل، ثم الثاني، والثالث، والفوز بالمباراة، مضيفا أن المدير الفني للقطن كشف له بعض النقاط الخاصة بفريقه، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس.

وكشف المدير الفني للأهلي عن أنه أخطر عمرو جمال بأنه سيكون المهاجم الأساسي للفريق أمام القطن، قبل المباراة بـ48 ساعة، مضيفا أن اللاعب أدى ما عليه، ونجح في تسجيل هدفين.

وعن الفريق الذي يلاقي الأهلي في دور الثمانية.. قال البدري، إنه سينتظر إلى الغد لمعرفة منافس الأهلي، مشددا على أن الفريق هدفه الفوز بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ولا يهمه من سيواجه في طريقه، مشددا على ثقته في قدرة لاعبي الفريق على مواصلة المشوار بنجاح نحو اللقب.

واختتم البدري تصريحاته، مشيدا بجماهير الأهلي التي حضرت بكثافة كبيرة، وموجها لهم الشكر على تشجعيهم للاعبين، طيلة المباراة، ومساندتهم للفريق بعد الهدف المباغت، الذي سكن شباك إكرامي.