صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية باستشهاد مجندين اثنين وإصابة 9 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش .

وأوضح مسئول المركز ، في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، أنه أثناء مرور خدمة أمنية بمنطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش الليلة، انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد إثنين مجندين وإصابة (9) آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.

وأضاف أنه انتقلت على الفور قوات الدعم إلى محل الواقعة وتم فرض كردون أمني وتمشيط المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.