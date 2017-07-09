اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار الذي يبدأ اليوم الأحد جنوب غربي سوريا أولوية لها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى فجر اليوم الأحد عن مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش.ار ماكماستر قوله في بيان له، إن وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا خطوة مهمة من أجل سلام دائم.

وأضاف قائلا: “في منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي في سوريا يدخل اتفاق وقف التصعيد جنوب غربي سوريا حيز التنفيذ”.

وأوضح أن إنشاء هذه المناطق له أولوية لدي أمريكا، مؤكدا أن واشنطن تشجعت بعد إحراز تقدم ملموس للوصول إلى هذا الاتفاق.

ورأي مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش والمساعدة على إنهاء الصراع الدائر في سوريا وتخفيف معاناة السوريين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا والأردن قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا.