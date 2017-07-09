النحاس: انتهيت من كتابة حلقات "اللقية"وبدأت "الرجل الذي كان"

انتهى المخرج والمؤلف أحمد النحاس،من كتابة حلقات مسلسله الجديد “اللقية” بالكامل،لافتا إلي أن العمل يتكون من 30 حلقة وتم الاستقرار على أماكن التصوير الخارجية بعد ...