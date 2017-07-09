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إصابة 17 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

إصابة 17 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

2017-07-09 07:40:47
أ ش أ

أصيب 17 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس سياحي بالقرب من مدينه طابا بمحافظة جنوب سيناء.
تلقي الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بلاغا من الدكتور محمد سعودي مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء يفيد انقلاب اتو بيس سياحي ” 426 ” دقهلية بالقرب من مدينه طابا مما أسفر عن إصابة 17 شخصا .
وقال الدكتور سعودي أنه قد توجه لمكان الحادث مباشرة 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي طابا العام وجاري اجراء الكشف وجميع الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

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