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ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأحد
مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال

ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأحد

2017-07-09 07:28:45
أ ش أ

بنها : يقوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها بوضع حجر أساس أول مستشفى تخصصي في محافظة القليوبية.

القاهرة : انطلاق فعاليات المهرجان الترفيهى الذى تنظمه مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمناسبة مرور 10 سنوات كاملة على افتتاحها وأصبحت خلالها أكبر وأهم مؤسسة لمكافحة سرطان الأطفال فى مصر والوطن العربى وأفريقيا.

الإسكندرية : ينظم مركز النيل للاعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ندوة بعنوان “تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع” .

القاهرة : تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعمال مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد تحت رعاية الوزارة ومركز التكامل المتوسطي والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة آنا ليندا ومجموعة البنك الدولي.

القاهرة : تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم 1007 منازل كمرحلة أولى من مشروع “سترة” وإطلاق المرحلة الثانية للمشروع، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كل من مؤسسة “الوليد بن طلال” للإنسانية ومؤسسة “مصر الخير” .

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