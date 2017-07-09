تناولت الصحف الصادرة اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات المتنوعة كما اهتمت بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول توخي الحيطة لمواجهة المخططات الإجرامية التي تستهدف مصر والمصريين .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” السيسى : قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد.. جنازات شعبية مهيبة لأبطال القوات المسلحة ومطالبات بالقصاص من الإرهابيين.. ضربات موجعة للجيش لمناطق تجمع منفذى هجوم رفح وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعى ، ” قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ضرورة الانتباه، وتوخى أقصى درجات الحيطة لمواجهة المخططات الإجرامية، التى تستهدف مصر والمصريين، منبها إلى أنه سبق أن طالب بضرورة اليقظة والاستنفار للدفاع عن مقدرات البلاد، وشدد على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خلال تلك المرحلة التى تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وبعنوان ” المرأة العربية سحب ترشيح موزة من جائزة السيدة الأولى” قالت الصحيفة أن مؤسسة المرأة العربية سحبت ترشيح الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر من جائزة السيدة العربية الأولى لدورتها السابعة لعام ٢٠١٧. وجمدت المؤسسة كل أشكال التواصل والتعامل مع الهيئات والمؤسسات القطرية ذات الصلة بقضايا المرأة احتجاجا على الأدوار الخطيرة التى تقوم بها قطر فى ايواء عناصر الإرهاب والتطرف والتآمر على سلامة الدول العربية.

وأكدت المؤسسة فى بيان صحفى أن مجلس ادارة مؤسسة المرأة العربية اتخذ بالإجماع قرارا بالغاء ملف ترشيح موزة للجائزة المذكورة بصورة نهائية وشطب كل إشارة لها فى جميع مخاطبات المؤسسة.

وتحت عنوان ” الأولوية لأبناء الشهداء فى منح الجامعات وانتهاء تصحيح الثانوية غدا” قالت صحيفة الأهرام إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كشف خلال رئاسته اجتماع مجلس الجامعات الخاصة أمس بمقر الوزارة عن قواعد المنح بالجامعات الخاصة للعام المقبل مشددا على ألا يقل مجموع المتقدم للمنحة عن الحد الأدنى للقبول بالكلية وتمنح الأولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وأن يكون الطالب من خريجى العام الدراسى المنقضى باحدى المدارس الحكومية مع اقتصاد طلب المنحة على جامعة واحدة فقط ومن ناحية أخرى تنتهى غدا أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة تمهيدا لبدء المراجعة ورصد الدرجات وترتيب الطلاب الأوئل فى كل الكنترولات بالتنسيق مع مستشارى المواد بالوزارة.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” محافظ البنك المركزي للأخبار.. رفع الفائدة يدفع المضاربين للتنازل عن الدولار.. الاحتياطي اقترب من 32 مليار دولار.. والجنيه يسترد بعض من قيمته ” قالت الصحيفة إن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أكد أن هناك تأثيرا ايجابيا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر عائد الايداع والاقراض علي سعر صرف الدولار... موضحاً أن القرار من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلي الجنيه في ظل سعر عائد الاعلي علي الجنيه بما يصب في استمرار تراجع الطلب علي الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق.

وتحت عنوان ” الإفتاء ترحب بإعتبار القدس القديمة تراثاً فلسطينياً” قالت الصحيفة إن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء رحب بقرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو ، باعتبار البلدة القديمة في القدس وأسوارها تراثًا فلسطينيًّا، داعية إلي الإبقاء عليه كما كان قبل احتلال المدينة عام 1967.. وأضاف المرصد أن لجنة التراث العالمي التابعة لـليونسكو تبنت قرارا بعنوان »بلدة القدس القديمة وأسوارها»‬ معدا من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية، بغالبية كبيرة، إذ أيدته 10 دول وعارضته 3 فقط.

وتحت عنوان ” 10% الحد الأقصي لزيادة مصروفات الجامعات الخاصة” قالت الصحيفة إن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية شدد في اجتماعه مساء أمس علي ضرورة التزام الجامعات الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الجامعي 2017/2018 عن نسبة الـ 10% طبقًا لقرارات المجلس.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” انتهاء التصحيح اليوم.. السبت .. تحديد أوائل الثانوية العامة” ، قالت الصحيفة إن كنترولات الثانوية العامة تبدأ غداً أعمال المراجعة النهائية لكراسات إجابات الطلاب في مختلف المواد لمدة 4 أيام. يعقبها البدء في مراجعة كراسات الأوائل بكل شعبة في كل كنترول يوم السبت القادم قال رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة: إن أعمال التصحيح في مختلف المواد التي أدي بها الطلاب الامتحانات سوف تنتهي مساء اليوم. حيث ينتهي مقدرو الدرجات من تصحيح كراسات آخر مادتين وهما الإحصاء والتربية الوطنية.

كشفت مصادر لـ”الجمهورية” أن أعمال تحديد كراسات الأوائل علي مستوي الجمهورية بكل شعبة سوف تبدأ السبت القادم في الكنترول الرئيسي. وأعلنت إدارة التربية الرياضية أن عدد الطلاب الذين حصلوا علي درجات الحافز الرياضي بلغ 700 طالب وطالبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وبعنوان ” مسئول حج الجمعيات .. سداد الالتزامات للجانب السعودى.. أسعار المستويات الأربعة من 59500 إلى 87 ألف جنيه” قالت الصحيفة إن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي أكد سداد كافة التزاماتها المادية للجانب السعودي نظير خدمات حجاج الجمعيات الأهلية تجنباً لتغيير سعر الصرف للريال السعودي مقابل الجنيه.

وبعنوان ” مليون و739 ألفاً يصرفون معاشات “تكافل وكرامة”.. غداً .. 450 جنيهاً لذوي الإعاقة والمسنين .. مضاعفة المكافآت الطلابية” قالت الصحيفة إنه غداً يبدأ صرف الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة. بعد زيادة الـ100 جنيه.

أعلنت ذلك نيفين القباج. مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي ، موضحة أن الصرف مبكراً عن موعده المقرر له أغسطس. مراعاة للظروف الاقتصادية وبزيادة نحو 850 مليون جنيه تنفيذاً لقرارات الرئيس بتبني سياسات حماية اجتماعية أكثر انحيازاً للفقراء.