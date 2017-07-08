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مسئول قطري يكشف شرط "الدوحة" للموافقة على مقاطعة إيران
عبدالله بن حمد العطية

مسئول قطري يكشف شرط "الدوحة" للموافقة على مقاطعة إيران

2017-07-08 23:49:41
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قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق: إنه يعتقد أنه من حدد يوم 5 يونيو لقطع العلاقات الخليجية مع قطر بالتزامن مع ذكرى النكسة، هم من كانوا سببًا في النكسة، مشيرًا إلي أن الدوحة استيقظت في هذا اليوم على قرارات غريبة وعجيبة بدون أي سبب.

وأضاف العطية، خلال حواره في برنامج “خليج العرب”، على قناة “التليفزيون العربي”، اليوم السبت: أن المفاجأة الأكبر هو اتهام اشقائنا من دول التعاون الخليجي للدوحة بدعم الإرهاب، بسبب علاقتها الوطيدة بإيران، موضحًا أن الدوحة على استعداد لقطع العلاقات مع طهران بشرط اجتماع دول التعاون الخليجي على منضدة واحدة والجميع يقطع علاقتهم بإيران اقتصاديا وتجاريا وسياسيًا.

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