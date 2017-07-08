أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات ، أن قرار تجريم تخزين كميات الأرز الشعير، ومصادرة أي كميات لدى التجار أو كل من تسول له نفسه بالإتجار في طعام المصريين ، يساهم بشكل كبير في الحد من التهريب ومنع الاحتكار.

وقال رئيس شعبة الأرز - في تصريح اليوم/السبت/ - أن هذا يعتبر من ضمن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كمحاولة لضبط الأسواق؛ خاصة بعد لجوء البعض لتخزين الأرز الشعير، واحتكاره بهدف رفع الأسعار، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة السلع للمستهلك بأسعار تتناسب مع إمكانياته المادية.

يذكر أن شعبة الأرز ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع وزير التموين لمناقشة مشاركة قطاع العام لعمليات التوريد بنفس قواعد التعامل التي يتعامل بها القطاع الخاص وبنفس الأسعار سواء الأرز الأبيض أو الشعير، بالإضافة إلى تحديد سعر عادل لشراء من الفلاحين وأسعار بيع الأرز للمستهلك؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.