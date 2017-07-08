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برلماني: أعضاء مجلس النواب لا يتقاضون رواتب ثابتة
طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب

برلماني: أعضاء مجلس النواب لا يتقاضون رواتب ثابتة

2017-07-08 23:21:43

أكد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ما تردد بشأن طلب المجلس بزيادة الراتب الشهري للنواب «إشاعة» ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح النائب في تصريحات له، أن أعضاء مجلس النواب لا يتقاضون رواتب بل يتقاضون مكافآت وبدل جلسات ولا يوجد مبلغ ثابت، مؤكدا أن إقرار هذه الزيادات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما لم يحدث حيث تم رفع الجلسات يوم الأربعاء الماضي ليعود مرة أخري للانعقاد في الأول من أكتوبر 2017.

وشدّد النائب أن ما يحدث محاولات ممنهجة للبخس بدور المجلس أو الإقلال من دوره، مؤكدا أن هذه المحاولات بائسة لهدم مؤسسات الدولة.

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