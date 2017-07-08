أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” فايز أبو عيطة، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاهرة تحمل رسالة دعم لمصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لفلسطين، لاسيما في هذه الظروف .. مشددا على أن القيادة الفلسطينية تدعم مصر بشكل مطلق في التصدي للإرهاب والقضاء عليه، وعلى ما يتعرض له الشعب المصري الشقيق من هجمات إرهابية.

وقال أبوعيطة - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس سيبحثان عددا من القضايا السياسية باعتبار مصر شريكا استراتيجيا للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وفي ظل المبادرات الدولية المطروحة، لاسيما الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يحتاجه الوضع من تنسيق كامل مع القيادة المصرية التي تقف دائما إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

وأضاف أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تمتينها وتقويتها في ظل الظروف الراهنة،خصوصا وأن الشعبين المصري والفلسطيني هما شعب واحد وأصحاب قضية واحدة .. مؤكدا أننا نبحث سبل تعزيز التعاون المشترك على كل الأصعدة.