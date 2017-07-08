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ضبط 19 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
حبس

ضبط 19 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

2017-07-08 22:58:55

ضبطت قوات الأمن في محافظة شمال سيناء 19 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، حيث تم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم، وفي إطار خطة مديرية الأمن للتصدي للجريمة بشتى صورها.

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