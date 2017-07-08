حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات “الـ 16” بالمسابقة.

سجل أهداف اللقاء عمرو جمال في الدقيقة 15 و 54 وعبد الله السعيد في الدقيقة 33.

فيما سجل للقطن الكاميروني اللاعب أحمد فتحي في الدقيقة 13 بهدف في مرماه.

هذا الانتصار انتزع بطاقة التأهل للأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة متفوقا على زاناكو الذي حل ثالثا بنفس رصيد النقاط وصالح الأهداف للقلعة الحمراء، فيما تأهل الوداد المغربي محتلا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بالفوز على زاناكو في لقاء اليوم بهدف دون رد فيما ودع القطن الكاميروني البطولة بدون رصيد من النقاط.

مجريات اللقاء :

النادي الأهلي بدأ اللقاء، بسيطرة كاملة وأضاع عمرو جمال فرصتين أمام مرمي القطن في العشر دقائق الأولي .

ولكن القطن الكاميروني تقدم في الدقيقة ال13 عكس مجريات المبارة عن طريق جانجوسيف مهاجم القطن.

بينما سجل عمرو جمال هدف التعادل في الدقيقة ال15 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وتلي هدف تعادل الأهلي، سيطرة مطلقة للفريق الأحمر، وسيطرة علي نصف الملعب الهجومي، لكن دون جدوى،حيث مازال دفاع القطن قادر علي سد هجمات الأهلي.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 33 من عمرو اللقاء.

وتابع الأهلى الضغط علي مرمي القطن الكاميروني، وتباري مهاجميه في إضاعة الفرص لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف.

وسيطر الأهلي علي مجريات الشوط الثاني من اللحظة الأولي وخاصة بعدما سجل عمرو جمال هدف التقدم في مطلع الشوط، ودون أي ردة فعل من جانب القطن.

جونيور أجاي أضاع هدف مؤكد أمام المرمي، تبعه عمرو جمال اللذي سجل هدفين في لقاء الليلة، وسدد أحمد فتحي كرة ضعيفة سيطر عليها حارس القطن.

وأضاع مؤمن زكريا، انفراد بحارس مرمى القطن في الدقيقة 75.

بينما أضاع مهاجمي القطن رأسية خطرة جانبة مرمي شريف إكرامي، في الدقيقة ال80 من عمر اللقاء.

وشارك وليد سليمان بديلا لأجاي في الدقيقة 63، كما دخل صالح جمعة بديلا لعبد الله السعيد في الدقيقة 75 ، وشارك عماد متعب في الدقيقة 84 من عمر المباراة بديلا لعمرو جمال.