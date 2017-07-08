أقامت الجالية المصرية بغزة، مساء اليوم السبت، سرادق عزاء لجنود الجيش المصري، الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي، الذي شنه مسلحون تكفيريون بسيناء، أمس الجمعة.

وشارك في العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية بغزة، وممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية، ورجال دين، وممثلون عن وجهاء عشائر وعائلات قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على هامش مشاركته في بيت العزاء: إن حركته ستواصل خطوات تطوير وتعميق العلاقات مع مصر.

وأضاف هنية: «سنتخذ الكثير من الإجراءات في منطقة الحدود لضبطها؛ بحيث تبقى غزة عصية، على أي اختراقات، وتظل ساحة من ساحات الامتداد القومي، والأمن القومي المصري».

وتابع: «هذا الوفد القيادي الذي يمثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاء ليقدم التعازي لمصر قيادة وشعبًا، ولأهالي شهداء الجيش المصري، الذين ارتقوا ضحية هذ العمل الإجرامي بمنطقة سيناء»، مؤكدًا وقوف حركته الكامل مع مصر في هذه المحنة.