إعلامي يطالب بإخلاء البؤر الإرهابية في سيناء من المدنيين2017-07-08 23:18:34
أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن الإرهابيين خلال الفترة الأخيرة اتضح أنهم يختبئوا بمنازل ومحلات المدنيين بسيناء، ويقوموا باختراق المدارس وتوقيف أتوبيسات المدارس.
وطالب في برنامجه “صح النوم” عبر فضائية “LTC”، اليوم السبت، بإخلاء البؤر الإرهابية في سيناء من المدنيين وتوجههم لأقرب مدن بالسويس أو الإسماعيلية حتى يكون الجيش مباشرة مع الإرهابيين، قائلًا: “دا مش بدعة، وحدث بكثير من مناطق الصراع في العالم، مثلما حدث بألمانيا وتايوان والصين وباكستان وسوريا ولبنان وغيرها”.
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