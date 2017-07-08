عباس يبحث مع أبوالغيط تطورات القضية الفلسطينية وجهود المصالحة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق. ...