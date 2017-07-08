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ارتفاع عدد شهداء العريش لـ 4 مجندين وإصابة 7 في انفجار مدرعة
انفجار مدرعة

ارتفاع عدد شهداء العريش لـ 4 مجندين وإصابة 7 في انفجار مدرعة

2017-07-08 22:45:26

استشهد 4 مجندين واصيب 7 اخرون من قوات الامن بشمال سيناء اثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة اثناء عمليات تمشيط بمنطقة المقابر بحي الصفا جنوب مدينة العريش .

وقالت المصادر ان مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة علي طريق قوات الامن بمنطقة جنوب العريش اثناء عمليات تمشيط امني وقامت القوات بعمل تمشيط واسع في المنطقة بحثا عن عبوات اخري.

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