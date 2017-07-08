 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
محمد رمضان يكشف قصة حضوره جنازة الشهيد أحمد منسي
محمد رمضان

محمد رمضان يكشف قصة حضوره جنازة الشهيد أحمد منسي

2017-07-08 22:47:06
كتب - متابعات

قال الفنان محمد رمضان إنه لم يكن اليوم السبت في عزاء بل في نصر وعزة، موضحا أن الجميع فخورين بشهداء مصر الذي سقطوا في الحادث الإرهابي الأخير.
وأضاف  في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، أن رجال الصاعقة يحبون مصر بشكل لا يتخيله أحد، وهو ما يعطي لهم طاقة وقوة، مضيفًا أن رجال الصاعقة يجرون 20 كيلو متر يوميًا بسبب حبهم لمصر، وأن الدولة بها عظماء مثل أحمد عرابي وسعد زغلول وأيضًا مثل الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في العملية الإرهابية وحضر جنازته.
وأقسم محمد رمضان أنه لا يوجد إرهاب بل يوجد غدر، موضحا أنه تعلم في الصاعقة معنى كلمة مصر وأن هناك كنز داخل كل بطاقة وشهادة ميلاد وهي كلمة “مصري”، وأن الله منح للمصريين لقب ويجب أن يعرف الشعب هل يستحقون هذا اللقب أم لا، وهذا سيظهر عندما يحارب كل مصري في وظيفته وعمله سواء الطبيب أو الإعلامي أو الممثل.
وكشف أنه قضى رحلة مدتها ساعة مع جثمان الشهيد أحمد منسي، وكان ابن الشهيد مرافقًا لهم طوال الرحلة، واستمع لقصة وهي أن والد الشهيد طبيب أطفال توفى منذ فترة قصيرة وكان كشفه بـ 5 جنيهات فقط رغم ارتفاع الأسعار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3