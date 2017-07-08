قال الفنان محمد رمضان إنه لم يكن اليوم السبت في عزاء بل في نصر وعزة، موضحا أن الجميع فخورين بشهداء مصر الذي سقطوا في الحادث الإرهابي الأخير.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، أن رجال الصاعقة يحبون مصر بشكل لا يتخيله أحد، وهو ما يعطي لهم طاقة وقوة، مضيفًا أن رجال الصاعقة يجرون 20 كيلو متر يوميًا بسبب حبهم لمصر، وأن الدولة بها عظماء مثل أحمد عرابي وسعد زغلول وأيضًا مثل الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في العملية الإرهابية وحضر جنازته.

وأقسم محمد رمضان أنه لا يوجد إرهاب بل يوجد غدر، موضحا أنه تعلم في الصاعقة معنى كلمة مصر وأن هناك كنز داخل كل بطاقة وشهادة ميلاد وهي كلمة “مصري”، وأن الله منح للمصريين لقب ويجب أن يعرف الشعب هل يستحقون هذا اللقب أم لا، وهذا سيظهر عندما يحارب كل مصري في وظيفته وعمله سواء الطبيب أو الإعلامي أو الممثل.

وكشف أنه قضى رحلة مدتها ساعة مع جثمان الشهيد أحمد منسي، وكان ابن الشهيد مرافقًا لهم طوال الرحلة، واستمع لقصة وهي أن والد الشهيد طبيب أطفال توفى منذ فترة قصيرة وكان كشفه بـ 5 جنيهات فقط رغم ارتفاع الأسعار.