صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي تمارس عملها من القاهرة، علمت من مصادرها في الهلال الأحمر الليبي، بأنه تم العثور على جثامين نحو 19 شخصا في المنطقة الصحراوية الليبية، بين طبرق وأجدابيت، وأنه على الأرجح لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية، على يد عصابات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة، علما بأنه جار التحقق من هوايتهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم التأكد من هوية 7 أشخاص فقط حتى الآن، حيث تبين من بطاقات هويتهم التي كانت بحوذتهم، أنهم يحملون الجنسية المصرية، وقد تم ترتيب نقل الجثامين إلى مصر، بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الليبية المعنية، مؤكدا متابعة وزارة الخارجية للأمر على مدار الساعة، حتى التأكد من هوية باقي الجثامين.

وأضاف أبو زيد، بأن المواطنين السبعة الذين تم التأكد من هوياتهم هم: «محمد جمال عبد التواب (محافظة أسيوط)، والسعيد إبراهيم محمد (محافظة كفر الشيخ)، ويوسف عبد الله محمود (محافظة المنيا)، وأحمد جمعة كامل (محافظة أسيوط)، ومحمد أحمد توفيق (محافظة المنيا)، وجمعة عثمان محمود (محافظة المنيا)، وعلاء عبد الباقي عبد السلام (محافظة كفر الشيخ)».