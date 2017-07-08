 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
الخارجية: نقل جثامين المصريين بليبيا للقاهرة بعد التأكد من هويتهم
وزير الخارجية سامح شكري‎

الخارجية: نقل جثامين المصريين بليبيا للقاهرة بعد التأكد من هويتهم

2017-07-08 22:39:43

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي تمارس عملها من القاهرة، علمت من مصادرها في الهلال الأحمر الليبي، بأنه تم العثور على جثامين نحو 19 شخصا في المنطقة الصحراوية الليبية، بين طبرق وأجدابيت، وأنه على الأرجح لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية، على يد عصابات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة، علما بأنه جار التحقق من هوايتهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم التأكد من هوية 7 أشخاص فقط حتى الآن، حيث تبين من بطاقات هويتهم التي كانت بحوذتهم، أنهم يحملون الجنسية المصرية، وقد تم ترتيب نقل الجثامين إلى مصر، بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الليبية المعنية، مؤكدا متابعة وزارة الخارجية للأمر على مدار الساعة، حتى التأكد من هوية باقي الجثامين.

وأضاف أبو زيد، بأن المواطنين السبعة الذين تم التأكد من هوياتهم هم: «محمد جمال عبد التواب (محافظة أسيوط)، والسعيد إبراهيم محمد (محافظة كفر الشيخ)، ويوسف عبد الله محمود (محافظة المنيا)، وأحمد جمعة كامل (محافظة أسيوط)، ومحمد أحمد توفيق (محافظة المنيا)، وجمعة عثمان محمود (محافظة المنيا)، وعلاء عبد الباقي عبد السلام (محافظة كفر الشيخ)».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3