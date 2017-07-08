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برلمانية تطالب برفع دعم الوقود عن سائقي التوك توك
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، ‎

برلمانية تطالب برفع دعم الوقود عن سائقي التوك توك

2017-07-08 22:38:19
كتب - متابعات

طالبت النائبة غادة عجمي برفع الدعم بالكامل لسائقي التوك توك، بسبب أزمة التراخيص، مشيرة إلى أن سائقي التوك توك يحققون مكاسب دون مكاسب تعود علي الاقتصاد.

وأضاف عجمي خلال برنامج بكرة بينا الذي يقدمة الإعلامي محمد جودة علي قناة ltc، مشيرة إلى أنه حق الدولة مهدر في آلية محاسبة التوك توك.

وطالبت، بوجود تشريع فوري لأزمة التوك توك والسائقين والتي وصفتهم بالمحتالين علي وفوق القانون في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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