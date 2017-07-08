أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس ممر مائي مصر ملتزمة فيه بالأحكام الدولية وحق العبور لكافة السفن، مشددًا على أن الموانئ تخضع للقوانين المحلية.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن مصر منعت دخول السفن القطرية إلى الموانئ الخاضعة للقوانين المحلية، بحيث لا يتم تقديم خدمات لها، وذلك ضمن القرار الذي اتخذته مصر والسعودية والبحرين والإمارات بقطع العلاقات مع قطر.

وأضاف أن السفن القطرية يمكنها أن تمر في قناة السويس بشكل طبيعي لكن لن يسمح لها بالدخول إلى الموانئ المصرية.

وفي سياق أخر، أعلن مميش توقيع عقودًا مع نحو 15 شركة، كما يتم العمل على حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.